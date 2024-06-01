Türk Telekom görüşme paketleri yukseltime zorlanma

Turk Telekom emniyet hatlarında bir üst hatta kullanmaya zorluyor örneğin 20 gb paketiniz varsa 30 GB zorluyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır bu hattı kullaniyorum. Bu hali ile ticari olarak bu uygulamanın doğru bulmuyorum.

Turk Telekom emniyet hatlarında bir üst hatta kullanmaya zorluyor örneğin 20 gb paketiniz varsa 30 GB zorluyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır bu hattı kullaniyorum. Bu hali ile ticari olarak bu uygulamanın doğru bulmuyorum.