Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2024 18:31
125-E'den iptal kararı sonrası göreve başlamayıp mali hakları alabiliyor muyuz

İlk derece mahkemesinin iptal kararı sonrası iade sürecinde kuruma tekrar başlamadan geçmişe dönük ücretlerimizi alabiliyor muyuz? Bunun için ekstra bir şey yapmak gerekiyor mu

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