KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


01 Haziran 2024 19:04
Sınıf öğretmenliği özelde iş imkanı
Arkadaşlar sınıf öğretmenliği bölümünde özelde rahat iş bulabilir miyiz? Haftaya sınava gireceğim.. Nasip olursa.. Özelde çalışmayı düşünüyorum.. Teşekkürler..

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