Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 19:37
Balıkesir 2024 Atama

Arkadaşlar Balıkesire tayini çıkan yokmu hiç kimse bişey yazmamış . Burdan bir irtibat kuralim


Oznendr
Aday Memur
01 Haziran 2024 21:16

Devrem balikesire gidenler sene başından bellidir ,Turkiyede polisligin nirvana ilidir Balıkesir o yüzden buraya lojman nasıl okul nasil diye sormazlar:):):):

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