Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Haziran 2024 20:49
hemşire saçmalığı

Torpilli Hemşireleri idari birimlere olur yazısıyla görevlendiriyorlar bu saçmalık hakkında neler yapılabilir sizce? (Asli kadrom tds)

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