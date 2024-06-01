Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Haziran 2024 22:30
Deneme süresi
Devlet ünilerinde araştırma görevliligine yeni basladiginda 2 aylık bir deneme süresi oluyor mu yoksa sasece vakıf ünilerinde mi oluyo?

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