Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2024 22:55
Yıllık izin hakkında
Senelik iznimi kullanacağım zaman Örnek verecek olursam tüm hafta+sonraki haftayı bağlayan pazartesi salı şeklinde kullanmak istiyorum fakat bu durumda arada kalan haftasonu 2 gün de yıllık izne dahil oluyor.Bunun yerine önce 5 gün izin yazdırsam sonraki haftanın başı da 2 gün yazdırsam olur mu acaba

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