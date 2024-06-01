Yıllık izin hakkında

Senelik iznimi kullanacağım zaman Örnek verecek olursam tüm hafta+sonraki haftayı bağlayan pazartesi salı şeklinde kullanmak istiyorum fakat bu durumda arada kalan haftasonu 2 gün de yıllık izne dahil oluyor.Bunun yerine önce 5 gün izin yazdırsam sonraki haftanın başı da 2 gün yazdırsam olur mu acaba

Senelik iznimi kullanacağım zaman Örnek verecek olursam tüm hafta+sonraki haftayı bağlayan pazartesi salı şeklinde kullanmak istiyorum fakat bu durumda arada kalan haftasonu 2 gün de yıllık izne dahil oluyor.Bunun yerine önce 5 gün izin yazdırsam sonraki haftanın başı da 2 gün yazdırsam olur mu acaba