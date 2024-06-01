Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2024 23:50
Kamu avukatları gelirleri

Herkese iyi forumlar. Kamu avukatlarının şuanda aylık maaşları ne düzeydedir? Vekalet ücretleri yıllık üst sınırı ne kadardır? Bu ücret avukata seneden seneye tek seferde mi ödenmektedir? Bilgilendirebilirseniz sevinirim.

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