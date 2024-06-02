Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 00:42
Eş durumu ile il dışı atama

Merhabalar, limited şirketinde başka bir ilde geçici görev ile çalışıyorum ancak meb limited şirketinde geçici görev kabul etmiyor, anonim şirketi istiyor. bulunduğum ilde faaliyet gösteren başka bir yerden de ayrıca 2.kez sigortalı olarak, eşim için tayin isteyebilir miyiz? bulunduğum ilde ikametgahımın kaç ay öncesinden olması gerekiyor? teşekkürler.


bahçesaray
Memur
02 Haziran 2024 01:01
başvuru anında eşiniz orada çalışıyor ve aktif sigortalı olmalı.
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