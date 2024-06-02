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Editörler : alex 10


02 Haziran 2024 00:49
Teknik Direktör

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Mourinho yu pazar akşamı stada getirecek.

Galatasaray etkisi ile getirildiği düşünülüyor.

Asıl amaç takımımızı daha başarılı görmektir.

Avrupa kupalarında kazanan teknik adamla devam etmek yerinde bir karardır.

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