KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2024 01:16
Kadrodan Sözleşmeye Saçmalığı

Kadrolu bir memurun öğretmenliğe atandıktan sonra sözleşmeli şartına tabi olması hukuka aykırı bir durumdur. Yıllarca kadroyla görev yapmış birisinin sözleşmeli başlaması MEB mevzuatının Anayasaya aykırı oluşturulduğunu gösteriyor. Böyle bir durumda dava sonucundan ümit var mıdır?

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