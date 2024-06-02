Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 03:35
KÖRELME
Dürüstçe size bir soru MEB e geçince bransinizda , sosyal hayatınızda hatta gerçek kimliğiniz de körelme pasifize olma durumu oldu mu? Olmadı ise ne ala KUTLARİM Oldu ise neden?

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