Dürüstçe size bir soru MEB e geçince bransinizda , sosyal hayatınızda hatta gerçek kimliğiniz de körelme pasifize olma durumu oldu mu? Olmadı ise ne ala KUTLARİM Oldu ise neden?

Dürüstçe size bir soru MEB e geçince bransinizda , sosyal hayatınızda hatta gerçek kimliğiniz de körelme pasifize olma durumu oldu mu? Olmadı ise ne ala KUTLARİM Oldu ise neden?