Bursa 2024 atama

Arkadaşlar bu sene Bursa'ya tayni çıkan kimse yok mu? Hiç başlık açılmamış. :)

Bilgilendirme yapmak istedim..

Bursa merkez çok yoğun, ek görevi, uygulaması bitmez. Telsiz susmaz. Kiralar ve yeme-içme pahalı. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Şehrin yarısı varoş, kaçak yapılaşma berbat. Çok fazla Suriyeli var şehirde ve çok fazla göç alan bir şehir. Nilüfer tarafı güzeldir. Burada oturmak içinde 20-25 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Her şeye rağmen şehrin imkanları iyidir. Tarih, deniz, doğa, avm'ler v.s. Gezebileceğiniz çok yer var. Sağlık ve eğitim açısından imkanları çok fazladır. 14 dış ilçesi vardır. Uludağ'ın eteklerinde yer alan 4 ilçesi küçüktür, iş yoğunluğu çok azdır, bu dağ ilçelerine bekarların gitme olasılığı yüksektir. Gürsu ve Kestel şehrin içinde kalmış dış ilçelerdir, iş yoğunluğu yoktur ve metroyla ulaşım mümkündür. Herkesin hakkında hayırlısı olsun..