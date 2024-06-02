Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 08:30
İldışı Seminer Başvurusunda Bulunanlar

Merhaba,

Az önce ildışı seminer başvurusunda bulunacaktım ama sadece yapmak istediğim il/ilçe seçimi yapabildim.Okul seçemiyor muyuz? Uzak bir okul gelirse sıkıntı.

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