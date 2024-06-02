Sendika Kesintisi

Madem chp yaptı,, bekleyebildikleri kadar beklesinler değil mi? Peki %2 nin altındaki sendikalara bu ücreti ödemiyorum dediğinizde bu chp ye laf söylediğiniz gibi laf söylediniz mi karar vericilere?

Madem chp yaptı,, bekleyebildikleri kadar beklesinler değil mi? Peki %2 nin altındaki sendikalara bu ücreti ödemiyorum dediğinizde bu chp ye laf söylediğiniz gibi laf söylediniz mi karar vericilere?