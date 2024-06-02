Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 10:46
Sendika Kesintisi
Kimse bundan niçin bahsetmiyor? 3 aydır toplu sözleşme ikramiyesini düzeltmediler.danıştayın kararı sonrası 300 TL zarar ediyoruz her ay.

MS0640
Aday Memur
02 Haziran 2024 11:05

mahkemeye veren chp değil mi o yüzden eksik alıyoruz


ziya64
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 11:13
Madem chp yaptı,, bekleyebildikleri kadar beklesinler değil mi? Peki %2 nin altındaki sendikalara bu ücreti ödemiyorum dediğinizde bu chp ye laf söylediğiniz gibi laf söylediniz mi karar vericilere?

şanlı0788
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 11:30
Siyasetiniz batsın!
MS0640, 31 dk. önce

mahkemeye veren chp değil mi o yüzden eksik alıyoruz

Toplam 3 mesaj

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