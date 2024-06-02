Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Haziran 2024 12:00
Hitap'da istifa ettiğim halde müstafi yazıyor

Merhaba, ben dilekçe ile üniversiteden istifa ettim. Ama Hitap'ta "müstefi "yazılmış. Yanlış bir durum yok değil mi?


elk muhendis
Şef
02 Haziran 2024 12:02

Rektör onayına sunulmuş, belgeleri var bende. Müstafi sayılma değil de sadece "müstafi" yazılmış.

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