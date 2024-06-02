Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2024 13:11
Yüksek disiplin kurulu
ydk çıkan var mı

Metin.ger
02 Haziran 2024 13:13
devlet memurluğundan çıkarmak için verilen teklifte kademe durdurması alıp çıkan var mı
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