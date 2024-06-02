forumda öğretmen olmayan ve yazılan sorulara aptalca cevap yazan onlarca trol var ve moderatör neden silmiyor bu hesapları. tıklanma uğruna mı

forumda öğretmen olmayan ve yazılan sorulara aptalca cevap yazan onlarca trol var ve moderatör neden silmiyor bu hesapları. tıklanma uğruna mı