Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 13:42
moderatör
forumda öğretmen olmayan ve yazılan sorulara aptalca cevap yazan onlarca trol var ve moderatör neden silmiyor bu hesapları. tıklanma uğruna mı

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