Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2024 14:01
3+1 tayin durumu

Ankara da eşim 2,buçuk yıldır çalışıyor ben iftafa ettim maddi sıkıntılar var suan esım gebe ıkımizde adanalıyız tayin işi nasıl adanaya cıkar yada gecici görevlendirme verirler mi konussak

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