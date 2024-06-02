Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2024 14:03
1+1 sıstemı nasıl olacak

sendıkalar 1+1 sıstemını getırmeye calısıyor gelme ıhtımalı nedır sızce

bu sıstem sadece tayınlerı mı kapsayacak yoksa kadoya gecıyor tum hakları elde edıyor muyuz

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