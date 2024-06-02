Her 2 Yıl İçin 1 Kademe İlerlemesi Hangi Memurlara Verilir?

Merhaba arkadaşlar, kimse bu soruya net cevap veremiyor. Madde 64'te yazılan şey şu: "72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir."

Buradaki "mecburi olarak sürekli olarak atanan memur" ifadesi neyi, kimi kastediyor. Mesela ben 7 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 3 yıl çalışma zorunluluğum vardı, bitirdim. Her yıl tayin istiyorum ama tayin olamıyorum. Ben mecburi olarak çalışmış sayılmıyor muyum? Benim gibi memurlara 2 yılda 1 kademe ekstra verilmesi gerekmiyor mu?

Ne personel işleri, ne de başka kurumlar bu soruya net cevap veren olmadı.