Güveni kötüye kullanma suçundan hagb kararı ve sonuçları

benim anlamadığım alacak verecek mevzusunu güveni kötüye kullanma olarak değerlendirmesine sebep olan ne oldu bu kişi sana emanet olarak mı verdim dedi sende bunu kabul mu ettin

benim anlamadığım alacak verecek mevzusunu güveni kötüye kullanma olarak değerlendirmesine sebep olan ne oldu bu kişi sana emanet olarak mı verdim dedi sende bunu kabul mu ettin