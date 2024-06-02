Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2024 14:07
Güveni kötüye kullanma suçundan hagb kararı ve sonuçları

meslek dışında birinden borc para aldım geri ödeyemediği icra yoluna başvuracağım savcılığa gitti guveni kotuye kullanma sucundan 6 ay ceza aldım hagb uygulandı ihrac olurmuyum daha once cezam yok yuz kizartici suc


ey.imikis
Aday Memur
02 Haziran 2024 16:16

Eder


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 17:00
benim anlamadığım alacak verecek mevzusunu güveni kötüye kullanma olarak değerlendirmesine sebep olan ne oldu bu kişi sana emanet olarak mı verdim dedi sende bunu kabul mu ettin

atmaca67
Aday Memur
02 Haziran 2024 17:02

aynen öyle oldu iddaname hazırlandı mahkeme kamu davası devam ediyor sonuç olarak ceza alirsam memuriyet sona erermi tek aradığım cevap bu

iyilikiyidir01, Dün
benim anlamadığım alacak verecek mevzusunu güveni kötüye kullanma olarak değerlendirmesine sebep olan ne oldu bu kişi sana emanet olarak mı verdim dedi sende bunu kabul mu ettin

Müstafipolis61
Şef
02 Haziran 2024 23:04

Memuriyetin devam eder 1 yıl üzeri alıp hagb verilse etmez geçmiş olsun


atmaca67
Aday Memur
02 Haziran 2024 23:48

yuz kizartici suc eminmisin

Müstafipolis61, Dün

Memuriyetin devam eder 1 yıl üzeri alıp hagb verilse etmez geçmiş olsun


mratanamayan
Aday Memur
03 Haziran 2024 09:35

bence meslekten men edebilirler rabbim şimdiden yardımcın olsun


kaptan34m
Daire Başkanı
03 Haziran 2024 09:57
devrem cok yuklu para degilse 1 ay sadece sabret ver borcu sikayeti Geri ceker birsey olmaz verdim borcunu yanlis anlasilma oldu dersin ama miktari bilmiyorum tabiki
mratanamayan, 3 saat önce

bence meslekten men edebilirler rabbim şimdiden yardımcın olsun


rapid66190
Memur
03 Haziran 2024 10:47
bakın memuriyete engel suçlarda ceza miktarina bakilmaksizin o cezayı aldığınız zaman memuriyet düşer. kasıtlı suçlarda ise 1 yıl üstünde memuriyet düşer. ancak hagb de durum şöyle. hukuki sonuç dogurmuyor ceza ile cezasizlik arasında bir durum kişiye 5 yıl bir nevi denetim oluyor. memuriyete engel değil . lakin sorun şu EGM idari yönden suç tarihinden itibaren de 2 yıl geçmeden soruturma acip ceza verirse o sıkıntı. çünkü adli yönden hagb alman EGM nin idari yönden ceza vermesine engel değil .

atmaca67
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:10

egm bunu yapar işte hiç bir zaman memurun lehine bir durum yapmadi hep kendi memuruna düşman gibi yaklaştı o zaman bu gerekçeyle kedin atar

rapid66190, 2 saat önce
bakın memuriyete engel suçlarda ceza miktarina bakilmaksizin o cezayı aldığınız zaman memuriyet düşer. kasıtlı suçlarda ise 1 yıl üstünde memuriyet düşer. ancak hagb de durum şöyle. hukuki sonuç dogurmuyor ceza ile cezasizlik arasında bir durum kişiye 5 yıl bir nevi denetim oluyor. memuriyete engel değil . lakin sorun şu EGM idari yönden suç tarihinden itibaren de 2 yıl geçmeden soruturma acip ceza verirse o sıkıntı. çünkü adli yönden hagb alman EGM nin idari yönden ceza vermesine engel değil .

rapid66190
Memur
03 Haziran 2024 11:28
aynen maalesef
atmaca67, 2 saat önce

egm bunu yapar işte hiç bir zaman memurun lehine bir durum yapmadi hep kendi memuruna düşman gibi yaklaştı o zaman bu gerekçeyle kedin atar


takla-atma
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 12:40
o kadar cevap yazan olmuş ama hiçbiri maalesef HAGB nın ne olduğuna hakim değil yanlış bilgiye sahipler.HAGB bir mahkumiyet kararı değildir, açıklanması ertelenmiş bir karardır.Dolayısıyla sabıka kaydına dahi geçmez,erteleme suresinde bir suç işlenirse o zaman açıklanır ama yine de Temyize tabiidir. Temyizde kesinleşmeyen bir karar hiçbir zaman suç işlendiği kanısını net olarak ortaya koymaz.Bu nedenle HAGB aldığınız hangi suç olursa olsun süre ne kadar olursa olsun memuriyete etki etmez.

takla-atma
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 12:41
işte doğru yorum, Tebrikler
rapid66190, 2 saat önce
bakın memuriyete engel suçlarda ceza miktarina bakilmaksizin o cezayı aldığınız zaman memuriyet düşer. kasıtlı suçlarda ise 1 yıl üstünde memuriyet düşer. ancak hagb de durum şöyle. hukuki sonuç dogurmuyor ceza ile cezasizlik arasında bir durum kişiye 5 yıl bir nevi denetim oluyor. memuriyete engel değil . lakin sorun şu EGM idari yönden suç tarihinden itibaren de 2 yıl geçmeden soruturma acip ceza verirse o sıkıntı. çünkü adli yönden hagb alman EGM nin idari yönden ceza vermesine engel değil .
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