Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 15:25
Şube Müdürleri 2024 rotasyon
Rotasyon uygulamada, aynı mazerete sahip ve aynı şehirde görev yapan şube müdürlerinden bazılarının mazereti kabul edilirken bazılarının reddedilmesi, ilgili mevzuatın yanlı değerlendirildiği düşüncesini oluşturmakta ve çalışma barışını zedelemektedir.

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