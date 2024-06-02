Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 15:28
İl Dışı İsteye bağlı sonra eş durumu

Eşim vergi mükellefi, bulunduğum ile eş durumu ile geldim.Şimdi isteğe bağlı il dışı tayin isteyeceğim.Eğer ailemiz için beklediğimiz sonuçları elde edemezsek tekrar geri eş durumu ile dönme şansım oluyor mu

Çok Yazılan Konular

ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiYusuf Tekin istifa etmeli mi?Sendikalar kapatılmadan eğitim duzelmezMüdür yardımcılığı görevimden istifa etmek istiyorumBayram tatili 9 gün olur mu ?FEN lisesine Felsefeci müdür olabilir mi ?Sivas Halk Eğitim Merkezi Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Kursları Kapatıyor.Zam yokmuşÖğretmenlik kariyer basamaklarında hizmet günü hesaplamaları güncellenmelidir.Uzman ve başögretmenlik için baz alınan tarih

Sözlük

sahra çölü tarım uygulamaları 3 selahattin demirtaş 3 verilen selamı almamak 1 güne bir şiir bırak 1 29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 3 Bugün olanlar 2 tarım 2 sinyal 2024 1 beğen 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1

Son Haberler

İstanbul enflasyonu 1,5 yılın zirvesindeHastanede LGS ve mezuniyet heyecanıSeçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandıRize'de 'çay mitingi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?