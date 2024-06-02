Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Haziran 2024 15:28
Üniversite Basın Tanıtım Birimi

merhaba arkadaşlar, üniversitelerde basın tanıtım birimleri iş konusunda nasıldır? Genel manada yoğun mudur? Tam olarak günler nasıl heçiyor? Premier Pro vs tarzı programlara hakim kişiler evden mi çalışıyor?

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