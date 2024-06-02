Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2024 15:29
Memurun İcralık Olması Durumunda Maaş Kesintisi
merhaba, İstanbul'da memur olarak çalışıyorum, yaklaşık 50 bin tl maaş alıyorum. Yakın bir zamanda icralık olacağım. Maaş aldığım banka dışındaki bankara kredi, kredi kartı borçlarım var. İki sorum olacak, Lütfen konuyu bilenler cevap verebilirse çok mutlu olurum. 1- İcralık olduğum zaman maaşımdan en az 25 mi kesinti olacak, yoksa sadece yüzde 25 mi? Yüzde 25 ten fazla ise ne kadara kadar olabiliyor? 2- İcralık olduğum zaman disiplin cezası verirler mi? Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum?

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