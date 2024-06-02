Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2024 15:50
İSTİHDAM AÇIKLAYAN İLLER
Açıklanan illeri paylaşırsak erkenden öğrenmiş oluruz.

ms_erdin
Şef
02 Haziran 2024 15:51

Aynen devanli pbs basinda degiliz en azindan burdan haberimiz olur guzel fikir tesekkurler


bturan23
Aday Memur
02 Haziran 2024 15:52

Diyarbakir ne zaman açıklar bilgisi olan varmi.

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