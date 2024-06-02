Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 16:38
Emeklilik İşlemleri-2024

01 Mayıs-24 Mayıs arasında ön başvurular MEBBİS'ten alındı.

Haziran ayında yazılı başvuru alınacak. Temmuz 15'ten sonra da ilişik kesme en uygun dönem.

MEB içindeki tüm süreç MEBBİS üzerinde yürüse daha kolay olurdu. SGK ile tam bağlantı yok herhalde.

İllerin farklı uygulamaları var. Kimisi sitesinden okla başvuru yapılacağını yazmış, kimi okul direkt İl MEM'e (İnsan Kaynaklarına) başvurulacağını söylemiş. Kurum atlama, dilekçe durumu vb. hususlar akla geliyor...

Devlet'te uygulamada birlik olmaması garip.

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