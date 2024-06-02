Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 16:40
Lgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?

Herkese merhaba, bugünkü sınavda yoklama kağıdına öğrencilere kurşun kalemle imza attırdık. Aslında bu konuyla ilgili sınava girmeden önce çok araştırma yapmıştım ama maalesef sınav stresiyle kafam karıştı. Sınavdan sonra hata yaptığımın farkına vardım. Şimdi kendimi yiyip duruyorum, bu durumda ceza alır mıyım?


yusuf1453
Memur
02 Haziran 2024 16:59
ağırlaştırılmış mühebbet alırsın hocam şaka şaka öğrenci madur olmaz o yüzden kınamayla yırtarsın çok kaygılanma

becyandback
02 Haziran 2024 17:11

Hocam kınama gayet kaygılanma sebebi benim için :) Teşekkür ederim cevabınız için

yusuf1453, 1 saat önce
ağırlaştırılmış mühebbet alırsın hocam şaka şaka öğrenci madur olmaz o yüzden kınamayla yırtarsın çok kaygılanma

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
02 Haziran 2024 17:33

"madur" nedir? Venezuela devlet başkanı Maduro mu demek istediniz?

yusuf1453, 1 saat önce
ağırlaştırılmış mühebbet alırsın hocam şaka şaka öğrenci madur olmaz o yüzden kınamayla yırtarsın çok kaygılanma

baha3454
Şef
02 Haziran 2024 17:47
ogretmen olmana inanamıyorum.
yusuf1453, 1 saat önce
ağırlaştırılmış mühebbet alırsın hocam şaka şaka öğrenci madur olmaz o yüzden kınamayla yırtarsın çok kaygılanma

Bellinay
Memur
02 Haziran 2024 17:51
biz de kurşun kalemle imzalatiik

fen-25
Memur
02 Haziran 2024 17:51

en fazla 1 yıl görev vermezler hocam. bizim arkadaş imza atmayı unutmustu teog zamanı 1 yıl görev vermediler.sıkmayın canınızı fark etmeme ihtimalleri bile var. cocuklar optiğe dogru kitapçığı işaretlediyse sıkıntı çıkmaz.


becyandback
02 Haziran 2024 17:57

Hocam yoklama kağıdını mı kurşunla imzalattınız? Optiklere kurşun kalemle imzalatılıyor bu doğru ama yoklama silinmez kalemleymiş. Bizim kafamız o yüzden karıştı :/

Bellinay, 18 dk. önce
biz de kurşun kalemle imzalatiik

becyandback
02 Haziran 2024 17:59

Optiklerin doğru olmasına çok dikkat ettim, sırasıyla koydum onda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşınız uyarı ya da kınama da almış mıydı hocam? Açıkçası 1 yıl sınava girmeme cezası alacaksam beni çok üzmez, zaten artık başvurmayı düşünmüyorum ama sicilime işleyecek bir ceza alır mıyım diye tedirgin oluyorum

fen-25, 18 dk. önce

en fazla 1 yıl görev vermezler hocam. bizim arkadaş imza atmayı unutmustu teog zamanı 1 yıl görev vermediler.sıkmayın canınızı fark etmeme ihtimalleri bile var. cocuklar optiğe dogru kitapçığı işaretlediyse sıkıntı çıkmaz.

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