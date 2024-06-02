Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 17:10
Maalesef hata yaptım, sıkıntı olur mu?

Merhaba. Bugün yapılan sınavda optikte resmin altındaki imza kısmını fark etmediğimiz için öğrenciye imzalattırmadık. Salon yoklama kağıdında imzalar ve kodlamalar tam. Öğrenci için sorun oluşur mu?


mıcheal owen
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 17:23

Aday yoklama listesinde imza varsa sıkıhtı olacağını sanmıyorum. Tutanak tuttunuz mu


Midasian
Aday Memur
02 Haziran 2024 17:32

Aday yoklama listesinde imzası var. Tek adaydı zaten. Maalesef evde farkına vardım.

mıcheal owen, 46 dk. önce

Aday yoklama listesinde imza varsa sıkıhtı olacağını sanmıyorum. Tutanak tuttunuz mu


fen-25
Memur
02 Haziran 2024 17:52

sıkıntı olmaz bence.


ibrahim98
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 17:54

Tutanak tutarak kendinizi ihbar etmediyseniz sıkıntı olmaz.


Midasian
Aday Memur
02 Haziran 2024 17:56

Eve gelince fark ettim imzalatmadığımı

ibrahim98, 15 dk. önce

Tutanak tutarak kendinizi ihbar etmediyseniz sıkıntı olmaz.

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