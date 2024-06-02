3001 Nitelik Kodu

Arkadaşlar merhabalar. Temmuzdaki merkezi atamada 3001 alımı olur mu acaba duyumu olan var mıdır? Bölümlerimizden alım olmadığı için bunu bekliyoruz.

Arkadaşlar merhabalar. Temmuzdaki merkezi atamada 3001 alımı olur mu acaba duyumu olan var mıdır? Bölümlerimizden alım olmadığı için bunu bekliyoruz.