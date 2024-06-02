KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Haziran 2024 17:34
3001 Nitelik Kodu
Arkadaşlar merhabalar. Temmuzdaki merkezi atamada 3001 alımı olur mu acaba duyumu olan var mıdır? Bölümlerimizden alım olmadığı için bunu bekliyoruz.

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