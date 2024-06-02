Eş gorevlendirmesinde il değişikliği

Eşim TSK personeli, 4 ay ve daha uzun görevlendirmesi olduğunda ben de bu sürede kendisiyle aynı ile görevlendirmem yapılabilir mi?

Eşim TSK personeli, 4 ay ve daha uzun görevlendirmesi olduğunda ben de bu sürede kendisiyle aynı ile görevlendirmem yapılabilir mi?