Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2024 17:45
Eş gorevlendirmesinde il değişikliği
Eşim TSK personeli, 4 ay ve daha uzun görevlendirmesi olduğunda ben de bu sürede kendisiyle aynı ile görevlendirmem yapılabilir mi?

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