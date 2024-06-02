Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2024 17:51
Haksız mal edinme hakkında

Memurun ticaret yaparak kazandığı para Haksız mal edinme mi oluyor...ticaret yapma yasağı 667 sayılı dmk düzenlenmiş ama haksız mal edinme konusu ise 3628 sayılı kanunda geçiyor sormak istediğim şu bı memur ticaret yapıp özel sektörde para kazandi varsayalım bu kazandığı para ticaret yapma yasağı dışında haksız mal edinme konusu oluyor mu


vatannn_34
Memur
02 Haziran 2024 17:56

Savcı adlı olarak ticaret yapma yasağından bisey tutturamayinca adlı olarak haksız mal edinme konusuna sokmaya çalışıyor memurun ticaret yapmasını...bu konuda bilgisi olan varmı acaba


cenksozen
Şef
02 Haziran 2024 18:04

Haksız mal edinme derken malın ediniliş yani kaynagının bir suç nedeniyle edinilmiş olması gerekir.Yani uyusturucu ticareti,tarihi eser kaçakcılıgı,rüşvet vsvs.Burada da ispat yükü iddia sahibindedir.Olsa olsa disiplin sucunun konusu olabilir.


vatannn_34
Memur
02 Haziran 2024 18:07

Hayır devrem öyle bı sey yok resmi olarak yapılan alım satım gibi düşün

cenksozen, 6 dk. önce

Haksız mal edinme derken malın ediniliş yani kaynagının bir suç nedeniyle edinilmiş olması gerekir.Yani uyusturucu ticareti,tarihi eser kaçakcılıgı,rüşvet vsvs.Burada da ispat yükü iddia sahibindedir.Olsa olsa disiplin sucunun konusu olabilir.

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