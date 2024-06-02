Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 18:07
İl dışı Türkçe

Yalova ,Balıkesir ,Bursa açılır mı acaba ?


Enkidu1
Memur
02 Haziran 2024 18:12

Bursa kesin açılır, Balıkesir bir ihtimal, Yalova ise düşük ihtimalle açılır.


arda011
Memur
02 Haziran 2024 18:49

Balıkesir açılırsa 295 puanla düşünüyorum.


arda011
Memur
02 Haziran 2024 19:20

Ama öncesinde İzmir, Muğla ve Aydın'ı düşünüyorum.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiLgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?Bayram tatili 9 gün olur mu ?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Sendikalar kapatılmadan eğitim duzelmezMaalesef hata yaptım, sıkıntı olur mu?Müdür yardımcılığı görevimden istifa etmek istiyorumFEN lisesine Felsefeci müdür olabilir mi ?Sivas Halk Eğitim Merkezi Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Kursları Kapatıyor.Körelme

Sözlük

zehirli mikrofon 2 tarım 2 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 1 29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 2 sahra çölü tarım uygulamaları 3 3 cisim problemi 1 sinyal 2024 1 güne bir şiir bırak 1 beğen 1

Son Haberler

Çorum'da mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldıMorinho Fenerbahçe'ye imzayı attıValilikten orman yangınlarına karşı uyardıHayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepkiTemizlik görevlisinin hatası yüzünden yenilenen seçimi mevcut muhtar kazandı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?