Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2024 19:31
Haziran tayini???

Sizce bayramdan sonraya mı kalır ? Ve gitmemiz ağustos sonunu mu bulur nasıl işliyor süreç bilgim yok?

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