Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Haziran 2024 19:57
Askerlik borçlanması hk

İyi günler askerlik borçlanması için 4c li olarak kurumum üzerinden 29 şubat 2024 te başvuru yaptım. Ancak 1 Haziran 2024 itibariyle ne e-devlet ne de bankaların sgk borçlanma kısmından herhangi bir bilgi tarafıma ulaşmadı. Kurumumdan bu şüreçte iki defa da tekit yazısı da yazıldı. 90 günlük bir süre geçti konu hakkında bilgisi olan varsa ve aydınlatırsa sevinirim.

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