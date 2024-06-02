Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 20:10
LGS Görevinde Başkanın Yaptığı Hata

Arkadaşlar merhaba bugün gözetmendim. Salon başkanı sınav başladığında öğrencilerin imzalaması gereken kitapçık türlerinin kodlandığı yoklama kağıdına kitapçık türlerini tükenmez ile işaretlemiş ben o ara sınıfı kontrol ediyordum. Sonradan bana yanlış yapmışım dedi üstünden kurşun kalemle geçmiş bir sorun olur mu sizce ?


kalbi mühürlenmemiş
Aday Memur
02 Haziran 2024 20:24

büyük ihtimalle müfettiş gelir,hem sizin hem de başkanın ayrı ayrı ifadelerini alır.muhtemelen uyarı ya da kınama cezası da alabilirsiniz.ya da 1 yıl sınav görevinden men cezası da gelebilir.çocukların sınavı iptal edilirse asıl sorun ortaya çıkar ama anlattığınıza göre iptal edileceğini sanmam ama hem size hem de başkana ceza verilebilir..


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
02 Haziran 2024 20:35
başkana aylıktan kesme, size kınama veya uyarı cezası gelir. çocuklardan biri şikayetçi olursa iş büyüyebilir.

Velocıraptor
Genel Müdür
02 Haziran 2024 20:38
ceza gelirse iki kişiye geliyor kesin bilgi.

MS0640
Aday Memur
02 Haziran 2024 20:57

Bişey olmaz optik okur


windows7
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 21:21
çocuğun optiğinde sorun yoksa bişey olmaz. abartmayın.

savcıı
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 21:34

Optik okuyucu okur sorun olmaz.


yunko
Aday Memur
02 Haziran 2024 21:55

Çocukların optiğinde herhangi bir sorun yok. Bizim yoklama aldığımız kitapçık türlerinin kodlamasını yaptığımız kağıtta tükenmezle işaretlemiş üstünden kurşunla gitmiş. Tükenmez belli olmuyordu

Çocukların sınavını etkileyecek bir durum yok.

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