Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Haziran 2024 20:48
4b'li sözleşmeli ücretli izin
Arkadaşlar ben üniversiteye 4b olarak yeni atandim. 2-3 gün izin isteme hakkım var mı?

cevherdudayev1
Daire Başkanı
02 Haziran 2024 21:47

güzel bi mazaretin olursa niye olmasın

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