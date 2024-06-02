Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


02 Haziran 2024 20:52
Vadeli Mevduat

iyi günler memur olan bir kişi parasını vadeli mevduata yatırabilir mi, parasını faize yatırabiliyorsa bunu beyan etmesi gereklimi bilgisi olan varsa yazabilir mi


xkraltrx
Aday Memur
02 Haziran 2024 21:29

arkadaşlar cevap verebilcek birisi yokmu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuGibisinSon heceden kelime bulma oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Son iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuİhtiyacımm Var :)Cümlemi tamamlar mısınız?İçinden Geçeni Söyle

Sözlük

Bugün olanlar 2 güne bir şiir bırak 1 zehirli mikrofon 2 sahra çölü tarım uygulamaları 2 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 1 verilen selamı almamak 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2 selahattin demirtaş 1 anahtar tv 2 tarım 2

Son Haberler

Şanlıurfa Hilvan'da seçimi DEM Parti kazandıÇorum'da 2 futbolcu sıcak nedeniyle baygınlık geçirdiAdana'da termometreler 40 dereceyi aştıBoğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybettiValilikten orman yangınlarına karşı uyardı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?