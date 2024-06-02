Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Haziran 2024 21:01
Vadeli Mevduat

iyi günler memur olan bir kişi parasını vadeli mevduata yatırabilir mi, parasını faize yatırabiliyorsa bunu beyan etmesi gereklimi bilgisi olan varsa yazabilir mi


xkraltrx
Aday Memur
02 Haziran 2024 21:29

arkadaşlar cevap verebilcek birisi yokmu

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