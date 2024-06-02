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Editörler : supporters.


02 Haziran 2024 21:19
Vadeli Mevduat

iyi günler memur olan bir kişi parasını vadeli mevduata yatırabilir mi, parasını faize yatırabiliyorsa bunu beyan etmesi gereklimi bilgisi olan varsa yazabilir mi

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