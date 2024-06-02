Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2024 21:44
İstanbul'dan Şırnak eşya nakliyesi dayanışma
arkadaşlar tek ev eşya taşıma için 55-60 bin civarında fiyat veriyorlar. harcırah gittiğimiz yerde ev tutmaya yetmeyecek ama en azından nakliye için borca girmeyelim kafasındayım. şırnağa eşyasını götürecek olan arkadaşlarla bu başlık altında ortak nakliye yapmak için biraraya gelebiliriz.

mahotr
Aday Memur
02 Haziran 2024 21:51

Şırnak'ta hangi ilçede calisacagin belli oldu mu devrem? Orada 50binden başlayıp ev eşyaları satıyorlar komple ama araştırdın mı hiç?

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