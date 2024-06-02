İstanbul'dan Şırnak eşya nakliyesi dayanışma

arkadaşlar tek ev eşya taşıma için 55-60 bin civarında fiyat veriyorlar. harcırah gittiğimiz yerde ev tutmaya yetmeyecek ama en azından nakliye için borca girmeyelim kafasındayım. şırnağa eşyasını götürecek olan arkadaşlarla bu başlık altında ortak nakliye yapmak için biraraya gelebiliriz.

arkadaşlar tek ev eşya taşıma için 55-60 bin civarında fiyat veriyorlar. harcırah gittiğimiz yerde ev tutmaya yetmeyecek ama en azından nakliye için borca girmeyelim kafasındayım. şırnağa eşyasını götürecek olan arkadaşlarla bu başlık altında ortak nakliye yapmak için biraraya gelebiliriz.