Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2024 22:02
Türk kızılay ı ile sağlık bakanlığı arasında tatin

Eşi Türk kızılayında olan ve tayin isteyen arkadaşlar varmı acaba.Eşimin yanına eş durumu tayini yapılabiliyormu.

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