Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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02 Haziran 2024 22:15
Yoklama listesini koymayı unuttuk?

Optik formları saydım başkana verdim ben kitapçıkları sayarken o da sayıp zarfa koyup kapattı.. Sonra yoklama listesinin dışarıda kaldığını farketttik :( Hocam da ben de çok üzüldük, ilk kez bu durumu yaşıyorum. Başına gelen oldu mu akıbeti ne olur?


fundaöğretmen
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 22:16

Bu arada tutanak tuttuk imzaladık ,yoklama listesi de zarfin dışına tutturuldu..:/


ambition0571
Şef
02 Haziran 2024 22:23

Arkadaşlar rahat olun. Öğrencilerin sınavlarının okunması haricindeki sorunlarda sıkıntı olmaz.


Sınıf-23
Aday Memur
02 Haziran 2024 22:25

Olur olur. Geçmiş olsun. Uyarı alırsınız. 1 sene sınavlarda görev almazsınız. Dünyanın sonu değil.


kalbi mühürlenmemiş
Aday Memur
02 Haziran 2024 22:27

evet daha önce de yoklama listesini koymayı unutan bir arkadaş olmuştu,hem başkana hem de gözetmene uyarı cezası verildi,1 yıl da sınav görevinden men..geçmiş olsun hocam


fundaöğretmen
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 22:28

Uyarı almak bile benim için kaygi verici:/ ne kadar zamanda belli olur şu süreç acaba?


Velocıraptor
Genel Müdür
02 Haziran 2024 22:30
bazen 5-6 ay sonra geliyor müfettişler. ceza belli kınama teklifi artı baskan ve gözetmene 1 yıl sınavlardan men cezası. olur böyle şeyler dünyanın sonu değil.
fundaöğretmen, 1 saat önce

Uyarı almak bile benim için kaygi verici:/ ne kadar zamanda belli olur şu süreç acaba?


kenan2767
Memur
02 Haziran 2024 22:36

Öğrenciler sizin hatanizdan dolayı mağdur olmadi bu durum sevindirici. Ama yine de kınama cezası alacaksınız ve bu uyarı müdürünüz tarafından uyarıya çevrilecek. Bir sene MEB sınavı alamayacaksınız. Prosedür böyle işler.


fundaöğretmen
Şube Müdürü
02 Haziran 2024 22:41

Bizim de içimizi rahatlatan durum bu.. şükür ama çok saçma bir yanlışlık nasıl oldu anlamadik, niye acele edildi kapatmakta, nasıl görmedik küçücük masada...:/

kenan2767, 1 saat önce

Öğrenciler sizin hatanizdan dolayı mağdur olmadi bu durum sevindirici. Ama yine de kınama cezası alacaksınız ve bu uyarı müdürünüz tarafından uyarıya çevrilecek. Bir sene MEB sınavı alamayacaksınız. Prosedür böyle işler.


kenan2767
Memur
02 Haziran 2024 23:11

Herşey bir tecrübe hocam bu gözle bakmak lazım. Büyük bir kayip olmadan atlatacağiniz bu durum bundan sonraki sınavlarda dikkat seviyenizi arttıracaktir. Uyarı cezası da belirli bir süre sonra siliniyor zaten. Bununla geçmiş olsun. Can sıkacak şey yok.

fundaöğretmen, 1 saat önce

Bizim de içimizi rahatlatan durum bu.. şükür ama çok saçma bir yanlışlık nasıl oldu anlamadik, niye acele edildi kapatmakta, nasıl görmedik küçücük masada...:/

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