KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2024 22:42
76.4 2022 KPSS Puanı

Son merkezi alımda yapılacak olan alımda 76.4 puan ile KİT ve benzer memurluğa denk aylık 40.000 TL maaş ile atanma şansım var mıdır acaba ? İİBF/Maliye

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