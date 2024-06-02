Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 22:47
kongre ve yolluk

Öğretmen olup Valilikten görevli izinli olarak KONGREYE katılıp, sözlü bildiri sunan ve yolluk alan var mı?


bahçesaray
Memur
02 Haziran 2024 23:49
(3)Taşra teşkilatında bildirisi/posteri il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi tarafından uygun görülen ve valilik/kaymakamlık oluru alınan personel görevli izinli sayılır. (4)Personelin yolluk beyannameleri yapılırken bildiri/posteri sunacağı tarihler esas alınır. (5)Birden çok yazarlı bildiride/posterde bilimsel toplantıya katılım ücretini ödeyen bir personelin görevli izinli sayılması esastır. (6)Bilimsel toplantıya katılmak isteyen iki ve daha fazla yazarlı katılımcılar eğitim ve öğretimin/kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde kongre/sempozyum giderlerinin kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar. (7)Bilimsel toplantılara iş gününe denk gelen günler dışında katılmak isteyen personel; kongre/sempozyum giderleri kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar ve bu kişilere herhangi bir yolluk, yevmiye ve ücret ödemesi gerçekleştirilmez. (8)Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyenler eğitim ve öğretim sürecini ve kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde kayıt giderlerinin kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar ve bu kişilere herhangi bir ücret ödemesi gerçekleştirilmez. 7 maddeye bakınız yönerge 13 madde
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