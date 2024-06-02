Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2024 23:25
saglik bakanligi mazeret tayini

oğluma cözger raporu aldım eğitim araştırma hastahanesi heyetinde gecti memleketime tayin almak istiyorum konu hakkında bilgisi olan varmi nasıl bir yol izleyecegiz.


Dilek Maden Tahmas
Aday Memur
02 Haziran 2024 23:28

polis ve askeriyede yapan var saglik bakanlığında bilgisi olan varmi

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