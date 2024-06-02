Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2024 23:34
Nakil ve 92. Madde

Arkadaşlar sizce tasarruf tedbiri adı altında nakil ve 92. Madde kapsamında herhangi bir üniversiteye hiç kadro verilmemesi mümkün mü

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