Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Haziran 2024 23:53
Yeniden 35. Madde ile Görevlendirme 50/d Araştırma Görevlisi Hakkında

Bir devlet üniversitesinde 50/d'li olarak çalışmaktayım. Okulumda bölümüm ile ilgili lisansüstü programlar mevcut fakat ben eğitimimin sürdüğü okula 35. madde ile görevlendirmek istiyorum. Daha önce farklı başlıklar da açılmış fakat süreci olumlu/olumsuz sonuçlanan pek bir entry'e denk gelemedim. Süreci yaşayan ve nihayetlendiren ya da bilgi verebilecek olan olursa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriScopus dergilerin UBYT ödemesi hkAkademisyenlikten çıkarılma cezasıMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Deneme süresiTez Savunmasında Ret Kararı50d araştırma görevlisi 35.madde ile görevlendirme??Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi Grubu

Sözlük

tarım 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 beğen 1 iyi bayramlar temennisi 1 verilen selamı almamak 1 sinyal 2024 1 Bugün olanlar 2 selahattin demirtaş 1 sahra çölü tarım uygulamaları 2 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 1

Son Haberler

İDDK'dan sözlü sınavda kayıt alınmasına ilişkin önemli bir karar dahaEmekli öğretmen 34 yıl sonra ilk görev yeri Çukurca'da öğrencileriyle buluştuKurban Paylaşmaktır!50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Öğrenciler İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?