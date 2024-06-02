Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Haziran 2024 23:58
Banka Promosyonu Sorunum

Öncelikle merhaba, Şanlıurfa da öğretmen olarak görev yaparken Akbantan ile 2022 yılında promosyon almıştım daha sonra 2023 eylül ayında başka bir ile atandım. Bulunduğum ilde İş bankası ile anlaşma yapılmış ve 14 bin tl civarında promosyon verilmiş, bana ise akbanktan aldığım gerekçesiyle 800 tl verildi. Bu konuda ne yapabilirim, daha önce bu durumu yaşayan var mı?

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